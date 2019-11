‘Leonardo: Experience a Masterpiece’, una magnifica mostra interattiva presso la National Gallery di Londra sulla Vergine delle Rocce [FOTO]

500 anni dopo la sua morte, Leonardo rimane uno degli artisti più famosi del mondo e “Leonardo: Experience a Masterpiece” presso la National Gallery di Londra fornirà una coinvolgente esplorazione del suo genio come pittore, focalizzata sulla Vergine delle Rocce (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Dal 9 novembre 2019 al 12 gennaio 2020, le Ground Floor Galleries saranno completamente trasformate in uno spazio che analizza questo dipinto e la mente che lo ha creato. Un’ampia gamma di esperienze multisensoriali sarà presentata in 4 spazi separati. I visitatori entreranno in un ambiente simile ad una cappella. Tra le altre cose, potranno vedere come Leonardo ha utilizzato i suoi studi scientifici per creare forti effetti di luce e ombra nella sua pittura e potranno conoscere anche le ultime scoperte sulla Vergine delle Rocce.