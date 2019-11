Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “La ministra Lamorgese ha mancato del tutto il punto sul memorandum Italia-Libia: quello del rispetto dei diritti umani. Se parti dall’idea che nei campi libici ci siano ospiti e non prigionieri, ospiti e non persone torturate spesso a morte, ospiti e non donne che subiscono violenza, allora il resto viene di conseguenza. Sembra che la ministra non abbia letto un giornale nell’ultimo anno”. Lo afferma in una nota Fausto Raciti, deputato del Partito Democratico.