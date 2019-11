Libri: Aramburu inaugura Bookcity mercoledì a Milano

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Sarà il romanziere basco Fernando Aramburu, già vincitore dello Strega Europeo con il suo ‘Patria’, a inaugurare quest’anno Bookcity Milano, la kermesse dedicata a libri e cultura che animerà il capoluogo dal 13 novembre fino a domenica. L’evento di apertura dell’edizione 2019, ‘Convivenze’, si terrà dalle 20.30 di mercoledì al Teatro Dal Verme. Ad Aramburu, ospite d’onore, sarà consegnato dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Sigillo della Città, e in teatro converserà con lo scrittore Paolo Giordano.

La manifestazione aperta e diffusa per tutta la città farà convergere a Milano più di 3mila autori in più di 1500 eventi gratuiti. Saranno coinvolte più di 1400 classi di scuole, 400 volontari e 250 sedi, coinvolgendo tutta la filiera del libro: editori grandi e piccoli, librai, bibliotecari, autori, traduttori, grafici, illustratori e blogger.