Libri: in arrivo ‘Sommelier coach’ di Gennaro Buono (2)

(Adnkronos) – “In ambito editoriale, di libri che parlano di vino e di sommellerie ce ne sono davvero di tutti i tipi. Peccato però che nessuno di questi ha mai posto l’attenzione sul rapporto che c’è tra la figura professionale del sommelier e la propria crescita personale” dice Giacomo Bruno, editore del libro. “Ecco perché il libro di Gennaro ha una componente unica nel suo genere, capace di rendere il proprio lavoro diverso da tutti gli altri. Attraverso l’esperienza pluriennale maturata in questo settore, l’autore spiega quanto sia fondamentale, per un sommelier che vuole raggiungere il successo, investire non solo nella propria formazione, ma anche e soprattutto nella propria crescita personale”.

‘Ho deciso di scrivere il mio libro in primis perché sono un grande lettore. Leggo circa 2 libri a settimana e ogni volta che andavo in libreria mi ponevo sempre lo stesso quesito: perché non scrivere anch’io un manuale?” conclude Buono.

‘Attraverso la formazione di Giacomo Bruno, ho appreso che un libro, oltre a generare autorevolezza immediata all’autore, è anche qualcosa che diffonde cultura della materia. Da qui l’idea di creare un libro ricco di informazioni realmente utili e di valore, che potesse essere utilizzato tanto nel mondo della ristorazione quanto in quello della formazione professionale. Qualcosa quindi che potesse diventare il nuovo punto di riferimento nel mondo del vino e della sommellerie”.