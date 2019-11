Allerta listeria nel formaggio: scatta il ritiro [MARCA e DETTAGLI]

Allerta listeria nel formaggio: la presenza del batterio è stata rilevata in diversi alimenti provenienti dal caseificio di montagna biologico Goms con sede a Gluringen, nell’Alto Vallese. E’ stato lo stesso caseificio Bio-Bergkäserei Goms ad informare il servizio di tutela dei consumatori.

I problemi sono emersi nell’ambito di controlli interni in cui il caseificio Bio-Bergkäserei Goms ha rilevato la presenza di listerie in diversi prodotti. Nello specifico si tratta dei formaggi Bio Gomser 11 con gemma bio, forme da 4,5 kg / in porzioni; vendita sfusa nel periodo 26.09.2019-28.10.2019, Baschi Chääs con gemma bio, 700 g; vendita sfusa nel periodo 26.09.2019-28.10.2019, Bascheli con gemma bio, 300 g; vendita sfusa nel periodo 26.09.2019-28.10.2019,Gommer Fee con gemma bio, 250 g; data di scadenza fino al: 09.12.2019 incluso e Rote Fee con gemma bio, 250 g; data di scadenza fino al: 27.11.2019.

Al momento, l’Ufficio federale per la sicurezza alimentare e veterinaria svizzero (USAV), non è possibile escludere un pericolo per la salute.