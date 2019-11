Il Lupo nella Città Metropolitana di Roma: WWF e Museo Civico di Zoologia propongono una giornata dedicata

Il WWF Roma e Area Metropolitana, in collaborazione con il Museo Civico di Zoologia, propone un’intera giornata dedicata al lupo appenninico, con due importanti momenti che si terranno sabato 30 novembre in Via Ulisse Aldrovandi, 18.

Una mattinata con gli esperti del WWF Italia, della Regione Lazio e delle Aree Naturali Protette che animeranno una Tavola rotonda dedicata alla presenza del Lupo nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale: il ritorno di una specie emblematica, l’esigenza di una corretta informazione per favorire il rispetto e la convivenza con l’animale simbolo della Città Eterna.

Anche domenica 1 dicembre i visitatori del Museo Civico di Zoologi potranno godere della presenza del lupo con la mostra “Lupi…La storia di un ritorno!” realizzata dal WWF ed esposta durante l’intera giornata. Per la circostanza anche le “Passeggiate Scientifiche” – le visite guidate per adulti e bambini – organizzate dal personale del Museo saranno dedicate al lupo, al suo ritorno.