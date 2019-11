Lutto e papaveri rossi, oggi il Remembrance Sunday [FOTO]

La regina Elisabetta II si è unita oggi ai cittadini britannici nel ricordare le vittime di guerra: vestita di nero, ha osservato da un balcone il suo figlio ed erede, il principe Carlo, deporre una corona di papaveri rossi sul monumento ai caduti Cenotaph War memorial al Parlamento. La monarca, che ha lavorato come meccanico dell’esercito durante la II Guerra Mondiale, ha eseguito personalmente la deposizione della corona di fiori per gran parte del suo regno, ma ora ha ridotto i suoi impegni pubblici. Un aiutante ha deposto una ghirlanda per conto del principe Filippo, marito di 98 anni della Regina, che si è ritirato dagli impegni pubblici.

La cerimonia si svolge ogni anno nella domenica più vicina all’anniversario della fine della I Guerra Mondiale (11 novembre 1918).

La campana del Big Ben del Parlamento suonava alle 11, la folla di persone, militari e veterani è rimasta in silenzio per 2 minuti.