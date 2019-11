M5S: capogruppo Camera, è sfida Crippa-Ricciardi

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – E’ sfida tra Davide Crippa e Riccardo Ricciardi, che si contenderanno il ruolo di capogruppo M5S alla Camera. Dopo il passo indietro di Francesco Silvestri, sfilatosi dalla corsa “per almeno una tornata” nel tentativo di fare uscire il gruppo dall’impasse, si candidata l’uomo che lo stesso Silvestri aveva indicato come suo vice, Ricciardi appunto, che presenta una squadra autonoma.

Questi gli ‘staff’ con cui Crippa e Ricciardi si presentano al voto dei colleghi, che inizierà domani alle 10. Per Crippa, vice presidente Luca Frusone, tesoriere Giuseppe Buompane, delegati d’Aula e segretari Alemanno Soave, Cassese Gianpaolo, Ficara Paolo; per Ricciardi, invece, vice Ilaria Fontana, tesoriere Antonio Zennaro, delegati d’Aula/segretari Davide Davide, Daniele Del Grosso, Antonio Federico.