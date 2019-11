Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Luigi Di Maio a lavoro su un altro contenitore diverso dal M5S? “E perché dovrebbe? E’ capo politico, può essere sfiduciato dal garante, è impegnato in una riorganizzazione. Oggi la sua stella non sta brillando particolarmente, quindi che senso avrebbe? Mi sembra proprio una boutade. Non vedo con quale forza riesca a costruire un nuovo movimento”. Così il senatore Gianluigi Paragone, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.