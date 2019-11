Mafia: Scarpinato, ‘Germania ha sottovalutato problema per molto tempo’

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – “Il problema della mafia è stato per molto tempo sottovalutato in Germania, l’opinione pubblica tedesca ha ritenuto che si potesse ridurre la presenza di qualche centinaia di mafiosi come estorsori. Poi, si sono accorti dell’esistenza della mafia in Germania dopo la strage di Duisburg”. E’ la denuncia del Procuratore generale della Corte d’appello di Palermo Roberto Scarpinato che oggi ha ricevuto il ministro della Giustizia della Rhenania Westfalia Peter Biesenbach con esponenti della giustizia tedesca. “Lo scorso 23 ottobre ho partecipato a un convegno organizzato dallla Polizia tedesca sul tema del riciclaggio in Germania e sono rimasto molto colpito dalla conoscenza approfondita che il ministro ha del problema della mafia e del riciclaggio”, ha detto ancora Scarpinato.

“Si sono accorti dopo la strage di Duisburg del 2007 ma poiché dopo quell’evento non si sono ripetuti altri atti di violenza – dice Scarpinato – anche per la sommersione della ‘ndrangheta, l’opinione pubblica tedesca è tornata a sottovalutare il problema della mafia, che è un problema che si manifesta in tutta la sua gravità sotto il profilo del riciclaggio”.