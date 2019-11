Diversi bambini di una classe di una scuola media di Villa Verucchio, nel Riminese, hanno accusato un malore nella mattinata di oggi. Secondo i primi dati, si tratterebbe di nove bambini. Attorno alle 13 e’ intervenuto il personale del 118 insieme ad un medico che li sta visitando. Sul posto si sono recati anche i Vigili del Fuoco che hanno escluso fughe di gas. Da quanto si apprende, gli alunni non avevano ancora mangiato. Le indagini sulle cause degli improvvisi malori sono tutt’ora in corso.