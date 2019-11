Maltempo: 400 interventi dei vigili del fuoco a Venezia, oltre 1.600 nelle ultime 48 ore in tutta Italia

Sono 400 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per fronteggiare l’emergenza acqua alta a Venezia. Oltre al capoluogo, maggiormente colpite le isole di Lido e Pellestrina. Allagamenti anche nei teatri La Fenice e Malibra e nella Basilica di San Marco a Venezia, secondo il profilo Twitter dei Vigili del Fuoco. Squadre al lavoro per prosciugamenti e per la messa in sicurezza di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi, molte delle quali andando a ostruire il passaggio nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco. Soccorse persone rifugiate sugli imbarcaderi e spenti gli incendi di alcune cabine elettriche allagate, di cui una all’interno del museo Ca’ Pesaro. Sulle isole Lido e Pellestrina, riferiscono ancora i Vigili del Fuoco, è stato attivato il modulo denominato HCP (High Capacity Pumping), ad alta capacità di pompaggio, capace di operare per lo svuotamento di bacini.

Ma il maltempo non ha colpito solo la città lagunare: nelle ultime 48 ore sono stati più di 1.600 gli interventi di soccorso effettuati, 400 nella sola Venezia, e oltre 300 i vigili del fuoco in azione. Nel bellunese è in corso dalla mattina un intervento a Rocca Pietore per una frana che ha bloccato l’unica strada che porta a due piccole frazioni, Caracoi Cimai e Caracoi Agoin: otto le famiglie isolate. I Vigili del fuoco con squadre ordinarie e nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) sono intervenute per il ripristino della viabilità. Proseguono dall’11 novembre le operazioni di soccorso in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia dove, pur non emergendo particolari criticità, le squadre sono tuttora impegnate per i danni provocati da frane, smottamenti e allagamenti.