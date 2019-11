Maltempo: a Bibione erosi 150mila metri cubi di spiaggia

Sono circa 150 mila i metri cubi di spiaggia erosi a Bibione per via della mareggiata, in un tratto di 5-6 chilometri dove di solito vengono fissati 2000-2500 ombrelloni. Saltata la fibra ottica, distrutto il campo da bocce in spiaggia nelle vicinanze di piazzale Zenith meta di tanti appassionati, devastati i gazebo davanti all’Hotel Savoy. A Bibione si contano i danni del Maltempo. In sopralluogo dalle prime ore del mattino il sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione Pasqualino Codognotto in continuo contatto, dal 12 novembre, con i volontari della protezione civile coordinati da Antonio Mioron e la Regione. La situazione e’ preoccupante. E il primo cittadino in merito e’ esplicito: “ho potuto apprezzare l’interesse diretto del presidente della Regione Zaia e dell’assessore alla protezione civile Bottacin. A Est di piazzale Zenith la spiaggia va ricostruita, siamo in ginocchio”. I problemi non solo quelli legati alla spiaggia. Codognotto prosegue: “come se non bastasse il fiume Tagliamento in piena sta scaricando una quantita’ notevole di materiale in mare e quindi ci sara’ il problema di rimuoverlo. In settimana incontrero’ i sindaci del litorale e assieme formuleremo le richieste da avanzare allo Stato. A breve incontrero’ la popolazione per capire le loro richieste, sara’ nostro dovere produrre tutta una documentazione, foto in primis, per avere un quadro chiaro dei danni subiti”.