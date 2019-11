Problemi e danni anche sul litorale piceno a causa delle mareggiate. Nella zona porto di San Benedetto del Tronto operai del Comune sono al lavoro per liberare la strada dall’acqua. Ci sono problemi alla riserva naturale di Sentina per la presenza di grandi zone fangose nei tratti accessibili. Il Comune invita i cittadini a non addentrarsi nell’oasi naturalistica. A Grottammare l’acqua ha invaso in piu’ punti la passeggiata che collega a Cupramarittima.