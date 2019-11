Maltempo, per AccuWeather ci aspetta un lungo periodo di piogge: rischio alluvioni su Italia e Balcani fino alla prossima settimana

Una serie di tempeste sull’Europa meridionale aumenterà il rischio di alluvioni lampo, riporta AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense che conferma come il maltempo su Italia e Balcani continuerà per tutta la settimana e anche all’inizio della prossima. Già ieri, martedì 5 novembre, un round di pioggia ha colpito Sardegna, Corsica e la costa occidentale dell’Italia. Il fronte freddo associato a questo sistema si spingerà verso sud sull’Europa meridionale nella giornata odierna, diffondendo pioggia più a sud lungo la costa italiana, riporta AccuWeather.

Inoltre, un’altra area di pioggia sulle Alpi si è spostata sui Balcani, colpendo le aree costiere dalla Slovenia al nord dell’Albania. Oggi la pioggia dovrebbe continuare su Montenegro e Albania, per poi diffondersi sulla costa occidentale della Grecia nella giornata di domani.

Con i round di pioggia, alcuni anche pesanti, che persisteranno sull’area fino a domani notte, sono probabili quantitativi totali di 50-100mm. Anche se le piogge torrenziali saranno la minaccia maggiore, temporali localmente forti possono produrre forti venti, grandine e forse un isolato tornado, avvisa AccuWeather.

Mentre la pioggia si ridurrà sui Balcani domani notte, il prossimo sistema si sposterà dall’Europa occidentale al Mediterraneo. Un flusso sudoccidentale intorno a questo sistema creerà due aree di pioggia di nuovo sull’Italia occidentale e sui Balcani, con l’umidità sul Mediterraneo che contribuirà ad alimentare gli acquazzoni. Periodi di pioggia arriveranno sulla Corsica e sulle aree settentrionali della costa occidentale dell’Italia nella notte di domani, giovedì 7 novembre, e nella giornata di venerdì 8, prima di espandersi alla costa centrale nel pomeriggio. La pioggia arriverà poi anche sui Balcani con i quantitativi più alti in Slovenia e Croazia. La pioggia si diffonderà sul resto dei Balcani occidentali nel weekend, mentre la tempesta continuerà a sferzare l’area.

Ulteriori 50-100mm di pioggia sono possibili su queste aree con questo secondo round di pioggia, sottolinea AccuWeather. Il rischio di alluvioni lampo e frane aumenterà su queste aree con l’arrivo di ciascun sistema, soprattutto nelle località che riceveranno acquazzoni ripetuti o prolungati periodi di pioggia, avvisa il centro meteorologico statunitense. Anche se non sono previste raffiche di vento distruttive, il terreno saturo a causa delle piogge prolungate faciliterà la caduta di alberi, che possono provocare danni, blackout e alterazioni del traffico.

Ma non sarà l’ultimo round di pioggia per l’Europa meridionale, avvisa AccuWeather. Nel corso del weekend del 9-10 novembre, un sistema sull’Europa nordoccidentale scivolerà nel Mediterraneo e sarà in grado di produrre le piogge più intense della settimana su aree simili. Il rischio di alluvioni aumenterà con il sistema che potrebbe persistere sull’area fino all’inizio della prossima settimana, continuando a portare periodi di pioggia sull’area.