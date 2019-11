Maltempo, acqua alta a Venezia: alta marea prevista anche per domani

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile segnala che oggi, sabato 9 novembre, la marea ha raggiunto un massimo di 104cm alle ore 9.20 a Punta della Salute, rimanendo sopra i 100cm anche oggi per più di 2 ore. La marea di oggi è stata causata dalla sessa generata dall’evento meteorologico di ieri mattina.

“Nel loro passaggio – spiegano i tecnici del Centro maree – le perturbazioni agiscono sulla marea con una sorta di stimolo impulsivo, come un sasso gettato in uno stagno, in seguito al quale l’Adriatico, a causa della sua morfologia, si comporta come una cavità risonante: al cessare dell’impulso rimane una situazione perturbata del livello marino, che si manifesta con una serie di oscillazioni longitudinali e trasversali, le “sesse”, la cui ampiezza si smorza nel tempo. L’oscillazione fondamentale, longitudinale, ha un periodo di 22 ore circa, ed è la più importante generata da forti venti di scirocco”.

Anche questo evento era stato segnalato alla cittadinanza da alcuni giorni utilizzando tutti i canali comunicativi a disposizione del Centro Maree, come il consueto SMS che informava di un evento mareale tra 105 e 110cm. Per domenica 10 novembre è previsto ancora un massimo di 110cm alle 9.20. Infatti la diminuzione di importanza dell’ampiezza della sessa potrebbe essere compensato dall’aumento della marea astronomica.

Il Centro Maree continua a ricordare che la marea potrà mantenersi su valori elevati per tutta la durata della prossima settimana. Da lunedì l’arrivo di un nuovo e profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici, portando valori che potrebbero essere anche importanti. La distanza temporale è ancora elevata e bisogna aspettare le nuove previsioni meteorologiche per calcolare il passaggio della perturbazione in relazione alla marea astronomica.