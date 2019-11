Maltempo, si ferisce in volo per una turbolenza: aereo dirottato

Paura e un atterraggio non previsto a Bologna per sbarcare un passeggero ferito e due ore di ritardo per raggiungere la destinazione prevista. E’ successo ai 110 passeggeri del volo Volotea Venezia-Cagliari. L’aereo doveva atterrare nello scalo cagliaritano alle 21 ma è arrivato dopo le 23.

Durante il volo una forte turbolenza causata dal maltempo ha investito il velivolo: uno dei passeggeri era in bagno al momento degli ‘scossoni’ ed ha battuto la testa, ferendosi. Il comandante ha quindi avvertito che avrebbe dovuto fare uno scalo imprevisto a Bologna per sbarcare l’infortunato.

“Abbiamo ‘ballato’ parecchio – racconta all’ANSA uno dei passeggeri – poi ci siamo accorti che qualcuno si era fatto male. Pochi istanti dall’altoparlante ci hanno avvertito che l’aereo doveva atterrare dell’arrivo a Cagliari per consentire lo sbarco del ferito“. Di qui la sosta imprevista a Bologna, poi il volo e’ ripartito alla volta del capoluogo sardo dove e’ arrivato con oltre due ore di ritardo.

