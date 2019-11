Maltempo, Aipo: “Atteso a Piacenza il colmo della piena del Po”

Il colmo di piena del Po è atteso a Piacenza nel corso della serata con valori intorno agli 8 m (3 livello di criticita’, che inizia a 7 metri): la criticita’ resta dunque elevata (colore rosso) . A Cremona arrivera’ nel corso della giornata di domani, con livelli di criticita’ moderata (livello 2, colore arancione)

A mezzogiorno di oggi- informa Aipo, l’ente di vigilanza sul fiume Po attivo 24 ore su 24 – a Piacenza si e’ registrato un livello di 7,72 m . Nel tratto mediano del Po, si prevede un generale superamento della soglia 3 (criticita’ elevata, colore rosso). Nell’arco delle 36 ore (dalle 13 di oggi) i livelli sono passati da moderati a elevati nel tratto ferrarese-veneto e a Pontelagoscuro, e, nelle ore a seguire, anche nei rami del Delta. In relazione ai livelli registrati e previsti risultano allagabili le aree golenali. E’ raccomandata la massima prudenza in prossimita’ delle aree prospicienti i fiumi e delle golene.

Nonostante la tregua di oggi sul Maltempo, domani l’allerta di protezione civile resta rossa per il transito della piena del fiume Po Allerta Gialla invece per frane nelle vallate parmensi e piacentine, e per rischio mareggiate sul litorale ferrarese.