Maltempo, Aipo: “Il livello del Po si sta abbassando in Polesine”

“La piena a Pontelagoscuro dovrebbe passare in serata o stanotte, non oggi pomeriggio. L’Adriatico recepisce piu’ lentamente delle ultime previsioni perche’ il livello del mare si mantiene alto. Questo pero’ ha avuto l’effetto di un appiattimento della piena che transitera’ in provincia di Rovigo a un’altezza minore rispetto alle stime dei giorni scorsi”.

Lo comunica Massimo Valente, dirigente dell’Aipo responsabile per il Veneto. “In Polesine – ha aggiunto Valente – si stanno verificando fontanazzi e fenomeni di filtrazione che pero’ sono tenuti sotto controllo dalle attivita’ in corso. Il monitoraggio della situazione e’ costante”, ha concluso.