Maltempo Alessandria: auto finisce nel fiume Bormida, un disperso

Incidente in provincia di Alessandria: a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando la zona, un’auto con a bordo 3 persone è finita nel fiume Bormida. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 2 dei 3 occupanti, che sono stati trasportati in ospedale, mentre una terza persona risulta dispersa. Si tratterebbe di una donna di 52 anni: è rimasta intrappolata nel mezzo, mentre gli altri due occupanti, un uomo di 62 anni e una donna di 31, sono riusciti a liberarsi. L’auto è stata trascinata via dalla piena.

L’incidente si è verificato sulla SP186, nei pressi di Sezzadio.