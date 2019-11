Maltempo, allagamenti in Friuli Venezia Giulia: 138mm giornalieri a Lignano Sabbiadoro

Allagamenti si sono registrati in mattinata in diverse aree del Friuli Venezia Giulia a causa del Maltempo. Tra queste – informa la Protezione civile – Grado, Palmanova, Lignano, Tarvisio, Nimis, Tricesimo, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Osoppo, Pavia di Udine e Arta Terme. In 12 ore a Udine e Lignano si sono cumulati rispettivamente 90 e 100 mm di pioggia. Complessivamente da stamattina a Lignano Sabbiadoro sono caduti 138mm di pioggia. Questa mattina si e’ verificata una nevicata moderata su parte del Canal del Ferro e sulla Valcanale oltre i 400 metri circa. Alcune strade in regione sono state chiuse al traffico per dissesto o esondazione. I volontari di Protezione civile impiegati oggi sono 125 di 50 comuni. Da ieri sera le chiamate giunte al servizio del Nue 112 legate al Maltempo sono un centinaio. Nelle prossime ore la zona di convergenza associata a piogge intense tendera’ ad attenuarsi gradualmente spostandosi probabilmente verso ovest. Dal tardo pomeriggio le piogge saranno moderate e in ulteriore successiva attenuazione.