Maltempo, allerta a Genova: chiusi parchi, cimiteri e accessi al mare

Il Comune di Genova, a seguito dell’avviso emesso dal centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede vento di burrasca forte e mareggiate intense per la giornata di oggi, ha disposto la chiusura al pubblico di tutti i giardini, i parchi storici e i cimiteri ed il divieto di transito ai motocicli e ai mezzi telonati e furgonati sulla strada sopraelevata Aldo Moro, che collega il ponente al levante della città. Per la giornata di oggi e di domani è stata inoltre decisa la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere in tutto il territorio comunale. I cittadini sono stati infine invitati a prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo, ad evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e su moli e pontili e a non utilizzare imbarcazioni.