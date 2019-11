Maltempo, allerta in Piemonte: 7mila utenze senza energia fino a domani

Settemila famiglie e imprese della provincia di Cuneo sono senza elettricità da oltre 24 ore, e lo resteranno fino a domani, a causa della neve: non possono illuminare e soprattutto utilizzare gli impianti di riscaldamento. Sono 500 gli addetti di E-Distribuzione, societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, impegnate a “fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che ha interessato il Piemonte”.

L’azienda spiega in una nota che “il servizio elettrico e’ tornato alla normalita’ nel Verbano-Cusio-Ossola”, mentre tra le provincie di Torino e Cuneo sono ancora 15 mila gli utenti non serviti. “Entro la tarda serata si prevede la normalizzazione del servizio nel Torinese. Per la provincia di Cuneo, si prevede di rialimentare ulteriori 5.000 clienti entro la notte – conclude E-Distribuzione -: i lavori proseguiranno ininterrottamente fino al pieno ripristino del servizio per gli altri 7 mila utenti”.