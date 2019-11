Maltempo, allerta meteo ad Avellino: rischi intorno ai torrenti

L’allerta meteo diramata dalla Regione Campania e dalla Protezione Civile coinvolge anche Avellino, con il capoluogo che rientra nel livello di allerta arancione. L’ente di Piazza del Popolo, tramite il Servizio di Protezione Civile ha delineato le zone della città maggiormente a rischio. Quella definita ad alta vulnerabilità è compresa tra il tratto stradale di Via Macchia che costeggia il fiume Fenestrelle, da Via Roma fino al confine con il Comune di Monteforte Irpino. A rischio anche il tratto inverso che costeggia il torrente nella direzione opposta: via Zigarelli, via Madonna de la Salette e la parte bassa di via Palombi, via Molino S. Spirito, via Fratelli Troncone, via Francesco Tedesco, all’altezza del poligono di tiro. A rischio anche la zona del nucleo industriale di Pianodardine in prossimità dell’attraversamento del Rio Noce. Stesso discorso per la zona residenziale di Via Sant’Eustachio in corrispondenza del Rio della Guardia. Livello di allerta anche per le zone periferiche di Contrada Bagnoli, Frazione Bellizzi, Frazione Picarelli, Contrada Archi e Contrada Chiaire.