Maltempo, allerta meteo in Croazia: piogge alluvionali e venti a 140 km/h

Allerta meteo in gran parte della Croazia: allarme soprattutto per Dalmazia e Istria, dove imperversano forti piogge e venti. A Dubrovnik si sono registrate raffiche fino a 140 km/h, e la popolazione è stata invitata a fare attenzione alla caduta di alberi e di altri oggetti portati via dal vento.

Le mareggiate stanno flagellando le coste adriatiche.