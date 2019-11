Maltempo: allerta meteo rientrata a Matera

Sul territorio cittadino di Matera l’allerta meteo è cessata e il grado di attenzione è fissato al livello verde. È quanto si evince dall’avviso diffuso nella giornata di oggi dal Dipartimento regionale della protezione civile. La situazione a Matera sta tornando alla normalità. Venerdì mattina via Bruno Buozzi, danneggiata dal nubifragio, tornerà pienamente fruibile e percorribile anche dalle auto negli orari non soggetti alle restrizioni della zona a traffico limitato. Gli operai stanno lavorando al rifacimento del basolato divelto dall’acqua. In piazza San Pietro Caveoso sono stati rimossi i detriti e nella mattinata di domani si completerà la pulizia dei luoghi. Squadre di operai sono al lavoro anche per rimuovere i tronchi e i rami degli alberi caduti in diverse zone della città.