Maltempo, allerta per la piena del Po: evacuata una frazione con 220 persone

E’ massima allerta in Emilia Romagna per la piena del Po. Per domani è prevista allerta rossa e resteranno chiuse le scuole a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Nel Comune reggiano è in corso l’evacuazione della frazione di Ghiarole, in cui risiedono 218 persone che saranno ospitate in una struttura di Luzzara. Lo comunica la Regione Emilia-Romagna, che sta seguendo il transito del colmo in pianura: raggiungerà Casalmaggiore (Cremona) stanotte e poi Boretto (Reggio Emilia) nella tarda mattinata di domani e giovedi’ Pontelagoscuro (Ferrara), con valori superiori alla soglia 3, di criticita’ elevata.

Sulle arginature nel territorio di Boretto, si segnala la riapertura di alcune falde storiche soprattutto lungo un tratto di circa 7 km; al lavoro per la sorveglianza idraulica ci sono il volontariato locale di protezione civile e i tecnici comunali. In tutto sono impegnati 469 volontari, soprattutto nel monitoraggio agli argini del Po: la maggioranza e’ all’opera tra Piacenza, Parma e Reggio Emilia.