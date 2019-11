Maltempo, allerta rossa a Genova: pioggia record, allagamenti e frane. Esondati i rii Fegino e Ruscarolo, 19 sfollati [FOTO LIVE]

E’ la giornata dell’allerta rossa a Genova, dove i primi danni si sono verificati già dalla notte. La violenta pioggia ha allagato le strade, molte vie resteranno chiuse. Il comune invita i cittadini che si trovano nelle zone colpite a “rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque”. In particolare, non sono percorribili Via Milano sottopasso, Via Pacoret chiusa solo una corsia, Via Chiaravagna lato Monte, Largo Jursè, Via P. Reti, Via W. Fillak, C.so Perrone, Via Renata, Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S.Quirico.

Record di pioggia caduta nella notte a Genova, nella zona di Fiumara, con 193mm in 3 ore. Allagamenti diffusi in citta’, soprattutto nella bassa Valpolcevera, con chiusura di numerose strade. Ora la perturbazione si sta concentrando maggiormente sul centro ponente, verso Cogoleto-Arenzano e Varazze.

E’ stato chiuso il tratto di A7 Genova Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Busalla per un allagamento all’interno della galleria Brasile.

“Nelle ultime 24 ore 102 interventi per macchine in panne, danni d’acqua, smottamenti ed alberi pericolanti. Maggiori criticità in Val Polcevera e nei quartieri Bolzaneto, Sampierdarena e Rivarolo”, comunicano i Vigili del Fuoco di Genova.

Esondati i rii Fegino e Ruscarolo

Allagamenti in Valpolcevera per la pioggia intensa che si è abbattuta in particolare tra le 2 e le 4 del mattino: sono esondati i rii Fegino e Ruscarolo. Diverse strade cittadine sono state chiuse e la protezione civile invita i cittadini delle zone interessate a non uscire di casa.

Chiuse in particolare corso Perrone, via Renata Bianchi, via Perlasca, piazza Montano, via Fillak e via Reti a Sampierdarena, via Borzoli, la rotatoria verso il ponte e via Ferri, e via San Quirico, per allagamenti. Situazione critica anche a Teglia e Rivarolo per allagamenti. A Certosa allagato il sottopasso di Brin.

A Genova 19 sfollati, 4 case isolate per allagamenti

A Genova 19 persone sono state allontanate da casa precauzionalmente in via Rivarolo e a Teglia, hanno trovato sistemazione autonoma. In corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono isolate a causa di allagamenti e una frana. Lo comunica la Protezione civile. Nel centro e nel ponente ligure e’ scattata dalla mezzanotte l’allerta meteo rossa. Il record di pioggia caduta nella notte e’ nella zona di Fiumara con 193 mm in 3 ore. Ora la perturbazione si sta concentrando maggiormente sul centro-ponente, verso Cogoleto-Arenzano e Varazze.

Chiusa la strada Madonna Guardia a Genova per frana

Chiusa al traffico per movimenti franosi la strada SP 52 che porta al santuario di Nostra Signora della Guardia, il piu’ importante santuario mariano della Liguria. Lo comunica la Citta’ metropolitana di Genova nell’ultimo aggiornamento sull’allerta meteo rossa in corso nel genovese, che in particolare sta colpendo la val Polcevera. La riapertura della strada e’ prevista solo dopo la messa in sicurezza del versante e l’unico percorso alternativo diventa quello attraverso la SP 51 di Livellato. Tutte percorribili le altre strade provinciali.