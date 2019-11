Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: anche domani scuole chiuse a Bomporto [FOTO]

Stanotte a mezzanotte la zona F, della quale Bomporto fa parte, entrerà in ALLERTA ROSSA, questo a scopo preventivo in considerazione dell’innalzamento dei livelli di Secchia e Panaro. Per questo è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale di Bomporto. Le due idrovore che pescano acqua dal Naviglio sono regolarmente in funzione e per questo è confermata la chiusura della strada e del ponte sul Naviglio in centro paese. Sempre chiusa anche via Chiaviche.

Si consiglia di continuare a seguire con attenzione le informazioni delle prossime ore, e gli aggiornamenti sul sito comunale o su questa pagina. Tel. 059.800.719