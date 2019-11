Maltempo, Piemonte e Liguria sott’acqua: esonda il fiume Bormida, allarme per il Centa. Ponte chiuso ad Alessandria, furiose mareggiate sulle coste [FOTO]

Situazione di massima allerta in Liguria e Piemonte, dove le forti piogge stanno causando danni e alluvioni, mentre preoccupano le piene dei fiumi che risultano oltre la soglia di sicurezza.

In particolare il fiume Bormida è esondato tra Dego e Piana Crixia, nel savonese. Il livello idrometrico ha superato il livello di guardia andando quindi oltre i 5 mt e 40. La conferma viene dall’unità di crisi della prefettura di Savona.

Elevato anche il livello del fiume Centa, che resta un ‘sorvegliato speciale’. Intanto sulla costa savonese si sta abbattendo una forte mareggiata: nel comune di Alassio, le onde hanno invaso la passeggiata a mare danneggiando alcuni stabilimenti e esercizi commerciali.

Protezione civile e Comune comunicano la chiusura del ponte sul Bormida, ad Alessandria, dalle 13.45. Il fiume ha superato il livello dei 7.20 metri. A Novi Ligure, intanto, un albero è caduto su un’auto in corso Marenco, con a bordo madre e figlia, illese e trasportate in ospedale solo a scopo precauzionale. La Protezione civile rinnova l’invito a spostarsi solo se strettamente necessario e di rispettare i divieti alla circolazione disposte in queste ore.

Il torrente Cerusa ha superato il livello di guardia

Il torrente Cerusa a Genova Voltri ha superato il livello di guardia. Al momento non ci sono sfollati ma la situazione di rischio è “sotto grande attenzione”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci stamani nella sede della Protezione civile. Il transito a Genova in via Carcassi è stato chiuso perché la stabilità del muro di sostegno del parco storico dell’Acquasola è sotto attenzione dopo il crollo di ieri.

La dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni conferma che il cuore della perturbazione al momento sta interessando l’entroterra savonese, dove il Bormida ha superato il livello di guardia, avvertendo che “ci sarà una recrudescenza della perturbazione in serata sul centro ponente della Regione quindi non bisogna abbassare la guardia”.

Corsi d’acqua gonfi in Liguria per l’emergenza maltempo: La zona maggiormente critica è quella di confine tra le province di Genova e Savona, sia lungo la costa che nelle zone interne. A Varazze il Teiro, in localita’ Bolsine, è in rapida salita. Mentre si attendono innalzamenti significativi sulle Bormide. Sotto stretta osservazione lo Stura e l’Orba.

E’ quanto emerge nel comunicato dell’Arpal in cui comunica il prolungamento dell’allerta meteo rossa, dopo le precipitazioni molto intense registrate gia’ tra Val Polcevera e Genova Sampierdarena nella notte, e le piogge persistenti con cumulate elevate sul centro Ponente. Rispetto alle cumulate, a Genova Fiumara, in 4 ore sono caduti 240 mm di pioggia. Le stazioni del comune di Genova hanno, invece, registrato (dati alle 12) 239,2 mm a Sampierdarena, 210 a Borzoli, 194,2 a Murta, 187.2 a Bolzaneto, 165.6 a Begato Cige. Nel centro-Ponente nelle ultime tre un massimo orario di 68,8 millimetri in un’ora si e’ registrato a Piampaludo (Sassello, Savona) dove dalla mezzanotte alle 12 si sono cumulati 170.8 millimetri. I venti da Sud-Est arrivano a 80km/h con raffiche di 136,1 km/h a Fontana Fresca (alle spalle di Sori, Genova) e 122,4 km/h a Monte Pennello (alle spalle del Ponente genovese).

Toti: “Preoccupano i corsi d’acqua della Val Bormida”

“C’è preoccupazione ora sui corsi d’acqua della Valbormida”, anche alla luce del fatto che la pioggia nelle prossime ore si spostera’ a Ponente. Lo dice il governatore ligure Giovanni Toti, nel punto stampa in Protezione civile sul maltempo che sta interessando la regione.

“Sul fronte ferroviario, è stato interrotto il transito sul binario lato mare tra Loano e Albenga, perche’ c’è una mareggiata in corso – ha detto Toti – La circolazione non sara’ ripristinata prima di domani mattina dopo le adeguate verifiche. I treni viaggiano a velocita’ ridotta per ragioni di sicurezza”. Lo scenario non e’ in miglioramento, ha spiegato il presidente della Regione: “Non abbiamo ancora superato nulla. Siamo nel cuore dell’ondata di maltempo, quindi massima prudenza”.

“Nel ponente di Genova 300 mm di pioggia in 2 ore”

“Sono caduti circa 300 millimetri di pioggia in due ore nel ponente di Genova, un quantitativo piuttosto importante a cui la città ha reagito bene. Il fatto che non ci siano stati feriti durante la notte ci fa dire che il sistema di protezione civile ancora una volta ha funzionato. Son stati fatti anche degli interventi di salvataggio piuttosto articolati”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’ondata di maltempo che sta colpendo in particolare le province di Genova e Savona

In Liguria 34 persone sfollate e oltre 100 isolate

“In Liguria sono 34 gli evacuati, 33 a Genova e 1 precauzionalmente nel savonese, a Quiliano. Le persone isolate invece sono oltre 100”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, facendo il punto sull’ondata di maltempo che sta colpendo il centro ed il ponente della Liguria, dove sarà in vigore fino a domani l’allerta rossa. “E’ un quadro destinato ad aggiornarsi – ha sottolineato l’assessore ligure – ci sono una serie di situazioni che vanno monitorate. Sono ore di allerta rossa, prolungata perché ci attendono ancora piogge nella giornata di oggi e recrudescenze nella prossima notte. Abbiamo più di metà regione – ha concluso Giampedrone – sottoposta ad uno sforzo immane almeno per 24 ore”.

Chiuso un binario tra Loano e Albenga

“Un binario della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia è interrotto tra Loano e Albenga perché c’è una mareggiata in corso. Il binario lato mare è stato precauzionalmente chiuso e non verrà riaperto prima di domattina”. Lo ha reso noto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’ondata di Maltempo che sta colpendo in particolare le province di Genova e Savona.