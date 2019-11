Maltempo, alluvione a Casteldaccia: un anno fa la tragedia, morirono 9 persone

Un anno fa la tragica alluvione di Casteldaccia: il 3 novembre dello scorso anno, a causa del maltempo e dell’esondazione del torrente Milicia, morirono 9 persone.

Il fiume di fango e acqua travolse la villetta presa in affitto dalla famiglia di Giuseppe Giordano in contrada Dogali Cavallaro: morirono la moglie Stefania Catanzaro, 32 anni, il figlio Federico di 15 anni, la piccola Rachele di 1 anno, i genitori di Giordano, Antonino di 65 anni, e la moglie Matilde Comito di 57 anni, la sorella Monia Giordano, 40 anni, il figlio della donna, Francesco, di 3 anni, il fratello di Giuseppe Giordano, Marco, 32 anni, e la nonna di Francesco, Nunzia Flamia, 65 anni.

Gli unici a salvarsi furono, oltre a Giuseppe Giordano, aggrappatosi ad un albero per sfuggire alla furia dell’acqua, la figlia Asia oggi 12enne, il cognato Luca Rughoo, la nipote Manuela, usciti per comprare dei dolci.