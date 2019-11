Maltempo, pesante alluvione al confine Lazio-Toscana: disastro a Civitavecchia, si temono morti [FOTO LIVE]

Situazione drammatica per il maltempo che si sta abbattendo sull’Italia in questo Venerdì 15 Novembre. Una pesante alluvione sta colpendo la costa del Lazio settentrionale, vicino al confine con la Toscana, tra Santa Marinella e Civitavecchia. L’Aurelia è completamente allagata. Sott’acqua scantinati e cantine. In corso numerosi salvataggi dei Vigili del Fuoco, che disperatamente tentano di evitare il peggio. Purtroppo il temporale non accenna a placarsi, la situazione è davvero tragica.

