Maltempo, alluvione nel Cesenate: danni ingenti a strade e case

“Stiamo registrando danni diffusi su tutta la rete stradale e anche molte abitazioni sono state colpite dal Maltempo. In particolare ci sono frane di medie dimensioni e una serie numerosa di smottamenti che impediscono il traffico”. Lo dice Marco Baccini, sindaco di San Piero in Bagno, nell’entroterra cesenate, a seguito delle piogge copiose cadute nelle scorse ore in zona. Anche oggi prosegue il lavoro di tecnici e operai del Comune assieme alla polizia provinciale, Anas, protezione civile e vigili del fuoco che stanno effettuando continue ricognizioni. Violenti acquazzoni si sono verificati anche oggi, il centro cittadino è lentamente tornato alla normalità dopo gli allagamenti di ieri.