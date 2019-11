Maltempo, Smi: “Marcato pericolo alluvione nel Savonese”

L’ondata di forte Maltempo che colpirà il Piemonte nelle prossime 36-48 ore, è “in grado di provocare marcate criticità per piene fluviali, dissesti e valanghe in alta montagna”. Sono le previsioni elaborate dalla storica Societa’ Meteorologica Italiana (Smi). Le piogge più consistenti sono attese sul basso Piemonte, tra Tanaro, Bormida e Orba, “sugli alti bacini prossimi alla Liguria” e potranno causare “piene importanti; non sono da escludere locali situazioni alluvionali, con situazioni di marcato pericolo alluvionale sul Savonese”.

“Piene oltre i livelli di guardia e possibili esondazioni sono da mettere in preventivo – sono le previsioni di Smi – anche sulla rete idrografica minore verso la pianura tra Lanzo, Canavese e il nord Piemonte. Una moderata criticità con possibili allagamenti e dissesti tendera’ a estendersi localmente verso il Pinerolese e Saluzzese entro domenica mattina”. In alta montagna è previsto oltre un metro di neve fresca tra valli di Lanzo, Canavese, valli del Rosa e del nord Piemonte, “con un marcato pericolo di valanghe”.