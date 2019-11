Maltempo Alto Adige: in Val Venosta acqua portata con autobotti

A Lasa, paese altoatesino della Val Venosta, l’acqua potabile alla popolazione viene portata con le autobotti. Il motivo è legato ai danni del maltempo che ha investito nella giornata di ieri con copiose nevicate e forti piogge a fondovalle l’intera provincia di Bolzano. Protezione civile e vigili del fuoco sconsigliano di mettersi in viaggio se non per motivi urgenti. La Val Badia, Val Senales e Val Martello restano isolate da ieri causa le interruzioni di strade per neve ed alberi schiantati sulla carreggiata.