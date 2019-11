Maltempo: forti nevicate in Alto Adige, allerta per Autobrennero

Il limite delle nevicate in Alto Adige in serata e’ sceso anche sotto i 700 metri. Fiocchi bianchi gia’ a Bressanone mentre e’ in atto una copiosa nevicata tra Vipiteno e il Brennero. Sull’autostrada A22 del Brennero le corsie nel tratto verso il confine di Stato sono parzialmente innevate e sono in azione i mezzi spartineve e spargisale. In queste ore diversi sono gli interventi in Alto Adige dei vigili del fuoco per mezzi in panne o cadute di alberi.

L’Autostrada del Brennero, d’intesa con la Polizia stradale, ha deciso di posare in carreggiata nord, tra i caselli di San Michele-Mezzocorona e di Egna-Ora, una deviazione che filtrera’ il traffico su una sola corsia. La decisione e’ stata presa al fine di tutelare la sicurezza dell’utenza ed impedire una possibile grave turbativa della circolazione autostradale causata da mezzi pesanti in panne.

Alla barriera di Vipiteno i mezzi pesanti provenienti da nord saranno deviati verso il vicino autoporto Sadobre contingentandone il numero in transito. Viene raccomandato agli utenti che intendessero transitare a nord di Bolzano di non mettersi in viaggio se non dotati di penumatici invernali o se sprovvisti di catene da neve a bordo.