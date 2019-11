Maltempo Alto Adige: si torna lentamente alla normalità dopo il caos neve

Torna lentamente alla normalità la situazione in Alto Adige, dopo il caos neve dei giorni scorsi.

E’ stata riaperta la strada statale della val Badia, isolata da giorni, ma rimangono 36 le strade statali e provinciali chiuse per motivi di sicurezza. Alle 4 di notte a Chiusa, in valle Isarco, una frana di fango e sassi ha invaso una strada provinciale chiusa al traffico. In alta Val Martello 47 persone, evacuate nei giorni scorsi, per il momento non possono fare ritorno nelle loro case. Sono ancora 1.200 le utenze in tutta la provincia colpite dal blackout.

In val d’Ultimo nella notte sono caduti 10 cm di neve fresca.