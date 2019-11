Maltempo Alto Adige: forti disagi dopo le nevicate, 130 cm in Val d’Ultimo

Sono attualmente 2.300 gli altoatesini senza corrente elettrica: i soccorritori stanno approfittando della breve tregua di maltempo per rimettere a punto attrezzatura, mezzi e sistemi di comunicazione. In serata arriveranno nuove precipitazioni da sud, che si estenderanno su tutta la provincia (limite delle nevicate tra 500 e 1000 m, temperature massime tra 2 e 8°C).

Questa mattina all’alba in Val Pusteria è deragliato un treno perché colpito da una frana: fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

A Fontana Bianca in Val d’Ultimo sono stati misurati ben 130 cm di neve, 126 cm a Plan in Passiria, e 110 cm a Casere. In alcune zone sui rilievi oltre i 2.000 metri la coltre ha sfiorato i 2 metri.

Restano chiuse per motivi di sicurezza strade e passi di montagna.

Ancora isolata la popolazione della Val Martello essendo interrotta a fondovalle la strada provinciale.