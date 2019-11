Maltempo: in Alto Adige assaggio d’inverno, arrivano neve e pioggia

Tanta pioggia e neve in arrivo in Alto Adige, sul versante meridionale delle Alpi: lo afferma sul suo profilo Twitter il meteorologo Dieter Peterlin, secondo il quale già nelle giornata di oggi si registreranno leggere precipitazioni e, a causa delle basse temperature, cadranno alcuni fiocchi di neve anche a quote basse.

Domenica, spiega Peterlin, ci sono state le prime gelate della stagione a Bressanone e Merano, mentre questa mattina anche a Bolzano il termometro ha segnato -4°C.