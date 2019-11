Maltempo in Alto Adige: neve e pioggia battente, temperature in calo

Nevica a 1000 metri e piove a fondovalle in Alto Adige dove si registra un crollo termico.

A Bolzano si registrano +6°C, a Merano, Bressanone e Brunico +5°C, e +1°C a Dobbiaco e Vipiteno. Valori negativi sopra i 2000 metri.

Imbiancati i rilievi e la zona di Vipiteno in Alta Val d’Isarco.

Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato dove si sono accumulati alcuni cm di neve.

Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo e Stalle.