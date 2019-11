“Restate a casa, evitate gli spostamenti e seguite le indicazioni della protezione civile. Tenete presente che anche i servizi bus e treni sono attualmente limitati“: lo ha scritto in un post si Facebook il governatore altoatesino Arno Kompatscher. “La protezione civile e i servizi di emergenza hanno bisogno di strade libere e devono essere in grado di concentrarsi sul loro lavoro di soccorso“, spiega. “Per questo motivo e per ragioni di sicurezza, restate a casa“, conclude Kompatscher.