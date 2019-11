Maltempo Alto Adige: statale della Val Badia chiusa per frana

In Alto Adige, dopo le precipitazioni dei giorni scorsi resta alto il rischio valanghe e caduta sassi: la statale della Val Badia è nuovamente chiusa per una frana. Uno smottamento ha invaso la strada nel tratto tra Mantana e Longega.

La statale di Passo Rombo resta chiusa per motivi di sicurezza dal bivio per Corvara in Passiria e la SS242 della Val Gardena tra Plan e Plan de Gralba.