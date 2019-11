Maltempo, Anbi Lazio: costante monitoraggio sui bacini in sofferenza

“Sara’ una settimana di intenso lavoro che sta impegnando e impegnera’ tutto il personale dei Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino, causa gli effetti delle forti precipitazioni che si sono abbattute nelle ultime ore su Latina e che proseguiranno, stando al piu’ aggiornato bollettino della Protezione Civile, anche nei prossimi giorni. Sono stati mobilitati tutti gli uomini e mezzi, con attenzione costante all’evolversi delle avversita’ meteo. Le squadre presidiano il territorio giorno e notte, senza sosta, e sono gia’ intervenute sui fronti dove si sono registrate le criticita’ maggiori. Lo stato di allerta sara’ mantenuto almeno fino alla fine della settimana. In forte sofferenza, soprattutto a causa dell’innalzamento del livello del mare, che non riceve i deflussi del reticolo idrografico, sono i bacini Calambra, Caronte, Caposelce, Tabio, Veteca, Pantani da Basso, Valmontorio e Capoportiere. La situazione e’ leggermente migliore nei restanti bacini idrografici del comprensorio consortile. L’impianto idrovoro di Mazzocchio (uno dei piu’ importanti di tutta Europa) funziona a pieno regime, con cinque gruppi su cinque attivi senza soluzione di continuita’. Sotto controllo il Canale Elena, in piena. Piu’ che opportuna, in occasione di simili eventi, una presa d’atto collettiva, ovvero che lo stravolgimento climatico e’ reale. Non siamo piu’ di fronte a eventi sporadici che, nel linguaggio giornalistico e corrente, sono definiti bombe d’acqua. Si tratta di fenomeni strutturali che richiedono inevitabilmente un diverso approccio in termini di prevenzione, uso del territorio e sistemi di difesa. Una revisione culturale e operativa che i Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino hanno posto in essere per offrire agli utenti, alla comunita’ e al territorio servizi piu’ moderni, piu’ efficienti e, per quanto possibile, risolutivi“. Cosi’ un comunicato di ANBI Lazio.