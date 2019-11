Maltempo: ancora allagamenti in Friuli Venezia Giulia, fiumi monitorati

Ancora allagamenti in Friuli Venezia Giulia in seguito all’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla regione. Tra le zone piu’ colpite ci sono Pradamano, Marano Lagunare, Cordovado, Azzano Decino, Pasiano di Pordenone, Lestizza, Tarvisio, Udine, Campoformido e Tricesimo. Questa mattina alcune strade erano ancora chiuse al traffico per allagamenti o dissesto. Sono ancora aperti i servizi di piena dei fiumi Tagliamento e Meduna e prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua. I livelli degli idrometri posti in pianura sono in diminuzione. Ieri a Lignano Sabbiadoro si sono cumulati 137 mm di pioggia. Dalla tarda mattinata di ieri alle 12 di oggi – informa la Protezione civile – sono stati attivati per monitoraggio e interventi sul territorio regionale 225 volontari di 70 Comuni. Oggi la regione e’ interessata da correnti sudoccidentali a tratti umide e instabili. Un nuovo fronte potrebbe passare tra venerdi’ e sabato.