Maltempo, ansie e attesa in Lombardia: fiumi in continua crescita nel Pavese

Cresce, con il passare delle ore, il timore per lo situazione dei fiumi in provincia di Pavia, in crescita costante dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e la pioggia che e’ proseguita per tutta la giornata di oggi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca il Po ha raggiunto, alle 18, il livello di 5 metri sopra lo zero idrometrico. A quota piu’ 5.50 si registra il livello di soglia di allarme piu’ elevato: l’acqua ha gia’ invaso alcuni campi e c’e’ preoccupazione anche per le localita’ piu’ vicine al fiume. Cresce anche il Ticino: alle 18.30 al punto di rilevazione del Ponte Coperto, a Pavia, era salito a piu’ 2,50 metri sopra lo zero idrometrico. Ormai il Ticino e’ a un metro da via Milazzo, in Borgo Basso, il quartiere cittadino che sorge in riva al fiume.

Sul posto si trova una pattuglia della polizia locale che ha gia’ invitato i residenti della zona a spostare le loro auto parcheggiate in via Milazzo in un posteggio vicino al Ponte Coperto. In piazzale Ghinaglia (in prossimita’ del Borgo) e’ presente la Protezione Civile e presto arriveranno anche i vigili del fuoco. A preoccupare e’ anche il fatto che il Ticino scorre a rilento perche’ fatica ad entrare nel Po alla confluenza del Ponte della Becca. L’attesa e’ ora per il passaggio della piena del Po, previsto per la tarda serata o nelle prime ore della notte. In Oltrepo’ Pavese la situazione di maggiore criticita’ e’ legata al torrente Staffora, gia’ uscito in alcune localita’ montane e collinari. Si teme inoltre per possibili nuove frane, dopo quelle registrate nei giorni scorsi. Oggi e’ parzialmente ceduta una strada provinciale a Menconico (Pavia): la circolazione in questo tratto prosegue a senso alternato.