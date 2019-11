Maltempo: il Comune di Aosta presenta il Vademecum per la neve

Con l’approssimarsi della stagione invernale l’Amministrazione comunale di Aosta ha realizzato un Vademecum “di facile consultazione” per dare ai cittadini alcuni consigli per i cittadini, “utili in caso di nevicate abbondanti e/o temperature estremamente rigide con la formazione di ghiaccio”.

L’obiettivo è “orientare i comportamenti di ciascuno a diminuire il rischio di incidenti stradali o infortuni”. Il documento indica le azioni che vengono intraprese dal Comune: a partire dal momento in cui il meteo segnala possibili nevicate o gelate, viene attivato il “Servizio neve” che raggruppa tutte le operazioni necessarie a rendere percorribili le strade, i marciapiedi e gli accessi a scuole e uffici pubblici. Si segnala anche l’importanza della collaborazione dei cittadini in quelle fasi. Il Vademecum si conclude con i numeri utili a cui rivolgersi in caso di necessità.