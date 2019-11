Maltempo Arezzo: da stasera codice arancione per temporali e venti forti

Nuova ondata di maltempo prevista su Arezzo. Dalle 18 di oggi alle ore 12 di domani è stato emesso codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali e venti forti. L’amministrazione comunale raccomanda a tutti i cittadini la massima attenzione e di seguire le indicazioni di sicurezza, riportate nel dettaglio nella app ”Cittadino Informato”. In particolare si raccomanda di prestare attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua e delle zone depresse, di non sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua, di stare lontani dagli argini, di mettere in salvo i beni collocati in locali allagabili e non sostare in cantine o seminterrati potenzialmente allargabili. Attenzione anche alla caduta di rami e ai danni a strutture provvisorie che potrebbero essere causati dai venti forti.