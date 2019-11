Maltempo, Bardi: “Chiesto lo stato d’emergenza per la Basilicata”

Il presidente della Regione Vito Bardi ha sentito telefonicamente il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla situazione di grave emergenza che si è verificata a seguito del maltempo che ha devastato nei giorni scorsi Metapontino e Materano. Bardi ha evidenziato che interi comparti produttivi sono stati messi in ginocchio. La Regione nei prossimi giorni quantificherà i danni subiti dagli operatori nei vari settori. Il ministro, a nome del governo, ha garantito l’interessamento dell’esecutivo e la vicinanza alle popolazioni colpite dal grave cataclisma. Il presidente Bardi ha chiesto per il tramite del ministro al governo che per la Basilicata venga adottato lo stato di emergenza.