Maltempo Basilicata, Lamorgese: “In contatto col prefetto di Matera, vicina alle popolazioni colpite”

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è in contatto con i vertici del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il prefetto di Matera per un continuo aggiornamento in merito alla situazione delle zone coinvolte dalla violenta ondata di Maltempo che ha investito soprattutto il capoluogo di provincia e la costa ionica della Basilicata. Lo riferisce una nota del ministero dell’Interno. Il titolare del Viminale e’ vicina alle popolazioni colpite e ringrazia tutto il personale impegnato nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del territorio.