Maltempo Basilicata: in Metaponto ingenti danni alle aziende agricole

Le piogge torrenziali accompagnate da venti fortissimi con raffiche fino a 100 km/h sulla fascia jonica stanno generando enormi danni a strutture sia civili che agricole: lo fa sapere Coldiretti Basilicata. “Le serre per le colture di pregio del metapontino in queste ore sono messe a durissima prova, – spiega il presidente provinciale, Gianfranco Romano – in particolar modo nelle zone a ridosso della strada statale 106 jonica battute da venti di burrasca. Quasi tutte sono andate distrutte. Al momento è impossibile stimare i danni di questo ulteriore fenomeno meteorologico eccezionale, ma si teme che ancora una volta il settore agricolo sia costretto a ricostruire sulle macerie“. “Grazie alle segnalazioni fatte nelle settimane scorse agli organi competenti da parte di Coldiretti Matera, con la richiesta di attuare un piano straordinario di pulizia dei canali e di manutenzione e potenziamento delle idrovore presenti nel territorio provinciale in vista della stagione autunnale, la rete idrica del metapontino – prosegue Romano – sta reagendo discretamente alle piogge torrenziali di queste ore. Le bombe d’acqua che stanno interessando il territorio jonico vengono assorbite dai canali che stanno facendo defluire le acque e dalle idrovore che stanno pompando l’acqua in eccesso, a testimonianza del fatto che – conclude Romano – il mondo agricolo rappresenta la vera sentinella per la mitigazione del rischio idrogeologico“.